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روسيا تعلق على اختيار جوزيف عون رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

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روسيا تعلق على اختيار جوزيف عون رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على اختيار جوزيف عون رئيسا للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:51 مساءً - علقت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على اختيار جوزيف عون، رئيسا للبنان.

روسيا تعلق على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "إن انتخاب رئيس للبنان يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني، فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: عدد المصوتين 122 صوتًا وحصل جوزيف عون على 99 صوتًا بينما جاءت 9 ورقات بيضاء، فيما أصر 9 من النواب خلال الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني على تسجيل موقف سياسي بتدوين عبارة “السيادة والدستور” على ورقة الاقتراع.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان فشلت في اختيار رئيس الجمهورية اللبناني، وأعلن عن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.

وجاءت نتيجة الفرز للجلسة الأولى كالآتي: 36 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون .

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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