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الكشف عن نوع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في سقطرى (سار) - أخبار كلمتك

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الكشف عن نوع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في سقطرى (سار) - أخبار كلمتك

الكشف عن نوع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في سقطرى (سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك/خاص

وقع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ورئيس جامعة أرخبيل سقطرى، الأستاذ الدكتور أحمد علي الجونة، اتفاقية تعاون مشترك في مدينة حديبو، عاصمة محافظة سقطرى، بهدف إنشاء برنامج أكاديمي بدرجة البكالوريوس في تخصص السياحة والفندقة بجامعة أرخبيل سقطرى.

وأكد الإرياني أن هذا التعاون يسعى إلى تحسين جودة التعليم الأكاديمي في مجال السياحة وتطويره بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، خاصة أن سقطرى أصبحت وجهة مفضلة للسياح من مختلف دول العالم.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تؤديه جامعة أرخبيل سقطرى في تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية التي انطلقت بالتعاون بين الوزارة والجامعة لتدريب 30 مرشدًا سياحيًا تعد باكورة هذا التعاون.

وتتضمن بنود الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية والفنية لدعم السياحة، بالإضافة إلى تقديم حلول لتحسين البيئة السياحية المحلية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وتلتزم الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع السياحي، ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية، في حين تلتزم الجامعة بفتح برامج أكاديمية في قطاع السياحة والفندقة، وتقديم الدراسات والبحوث العلمية، وتنظيم ورش ودورات تدريبية للعاملين في السياحة، إلى جانب تقديم استشارات أكاديمية ومقترحات لتطوير المناهج التعليمية المرتبطة بالمجال السياحي.

ويعد هذا الاتفاق خطوة نوعية نحو تعزيز التعليم الأكاديمي في مجال السياحة وتطوير القطاع السياحي بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة سقطرى كوجهة سياحية عالمية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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