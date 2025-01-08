الكشف عن نوع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في سقطرى (سار) - أخبار كلمتك

وقع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ورئيس جامعة أرخبيل سقطرى، الأستاذ الدكتور أحمد علي الجونة، اتفاقية تعاون مشترك في مدينة حديبو، عاصمة محافظة سقطرى، بهدف إنشاء برنامج أكاديمي بدرجة البكالوريوس في تخصص السياحة والفندقة بجامعة أرخبيل سقطرى.

وأكد الإرياني أن هذا التعاون يسعى إلى تحسين جودة التعليم الأكاديمي في مجال السياحة وتطويره بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، خاصة أن سقطرى أصبحت وجهة مفضلة للسياح من مختلف دول العالم.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تؤديه جامعة أرخبيل سقطرى في تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية التي انطلقت بالتعاون بين الوزارة والجامعة لتدريب 30 مرشدًا سياحيًا تعد باكورة هذا التعاون.

وتتضمن بنود الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية والفنية لدعم السياحة، بالإضافة إلى تقديم حلول لتحسين البيئة السياحية المحلية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وتلتزم الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع السياحي، ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية، في حين تلتزم الجامعة بفتح برامج أكاديمية في قطاع السياحة والفندقة، وتقديم الدراسات والبحوث العلمية، وتنظيم ورش ودورات تدريبية للعاملين في السياحة، إلى جانب تقديم استشارات أكاديمية ومقترحات لتطوير المناهج التعليمية المرتبطة بالمجال السياحي.

ويعد هذا الاتفاق خطوة نوعية نحو تعزيز التعليم الأكاديمي في مجال السياحة وتطوير القطاع السياحي بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة سقطرى كوجهة سياحية عالمية.