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تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

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تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك/خاص

تشهد أسعار المشتقات النفطية في اليمن تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف المحافظات، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. 

ففي الوقت الذي تعاني فيه العاصمة صنعاء من استقرار نسبي في أسعار البنزين والديزل المستورد عند 9,500 ريال لكل 20 لتر، تعيش المحافظات الجنوبية والشرقية مثل عدن وحضرموت ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث يصل سعر البنزين في عدن إلى 29,000 ريال لنفس الكمية.

أسعار المشتقات النفطية - الأربعاء - 08 يناير 2025

#صنعاء
- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

#عدن
- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)        

#مأرب
- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)

#تعز
- البنزين (تجاري) = 28,000 ريال (20 لتر) 
- الديزل (تجاري) = 32,000 ريال (20 لتر)    

#حضرموت
#المكلا
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

#سيئون
- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)    
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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