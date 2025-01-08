تحديث مسائي لأسعار المشتقات النفطية في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

تشهد أسعار المشتقات النفطية في اليمن تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف المحافظات، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ففي الوقت الذي تعاني فيه العاصمة صنعاء من استقرار نسبي في أسعار البنزين والديزل المستورد عند 9,500 ريال لكل 20 لتر، تعيش المحافظات الجنوبية والشرقية مثل عدن وحضرموت ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث يصل سعر البنزين في عدن إلى 29,000 ريال لنفس الكمية.

أسعار المشتقات النفطية - الأربعاء - 08 يناير 2025

#صنعاء

- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

#عدن

- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)

#مأرب

- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)

#تعز

- البنزين (تجاري) = 28,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 32,000 ريال (20 لتر)

#حضرموت

#المكلا

- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

#سيئون

- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)