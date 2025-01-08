شركة المتصدر للنقل الدولي تكرم وكالة الشقيري كأفضل وكيل للشركة بجائزة قيمة - أخبار كلمتك

كرمت شركة المتصدر للنقل الدولي - فرع عدن - اليوم الأربعاء ، وكالة الشقيري للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة بدرع تكريمي ومبلغ مالي قدره نصف مليون ريال يمني، تقديراً لجهودها المستمرة وعملها كأفضل وكيل حجز عبر النظام الآلي.

وقال وكيل الشركة في عدن الأستاذ علوان السبئي أن هذا التكريم يأتي كاعترافاً بالدور الكبير الذي تلعبه وكالة الشقيري في تقديم خدمات الحجز المتميزة واهتمامها بالتقنيات الحديثة والأنظمة الآلية وتمثيلها شركة المتصدر خير تمثيل لدى العملاء .

وأعرب السبئي عن فخر واعتزاز الشركة بكافة وكلائها والتي يأتي في مقدمتهم وكالة الشقيري، مؤكدًا أن هذا التكريم يهدف إلى تعزيز جهود التعاون بين الشركة و وكلائها

وتعبيراً عن تقدير المساهمة الفعالة لوكالة الشقيري في تعزيز أداء الشركة وتمثيلها تمثيلاً يليق بسمعتها ومن أجل فتح باب التنافس بين كافة الوكلاء للإسهام في تطوير قطاع السياحة والنقل في اليمن.

وأضاف السبئي أن التكريم سيمنح شهريًا لأفضل وكيل من وكلاء شركة المتصدر للنقل الدولي ، مشيرًا إلى أن التكريم يعكس التزام الشركة بتعزيز معايير الجودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحجز الفوري والسلس.

من جانبه.، عبر مدير عام وكالة الشقيري الأستاذ عبدالرزاق الشقيري ، عن شكره وامتنانه لشركة المتصدر، مؤكدًا أن هذا التقدير سيكون دافعاً لتقديم المزيد من الجهود والابتكار في مجال الخدمات السياحية وعكس المعايير المتبعة لدى المتصدر.

يذكر أن شركة المتصدر فرع عدن قد أعلنت في وقت سابق عن جائزة نقدية شهريًا مقدارها "نصف مليون " تمنح لأفضل وكيل حجز عبر النظام الآلي من وكلاء الشركة في العاصمة عدن ، إضافة إلى مزايا خاصة ستمنح للوكيل الأفضل كمكافأة تقديرية لمساهمته القيمة.

وتعتبر شركة المتصدر للنقل الدولي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل الدولي البري، حيث تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة وتحظى بسمعة جيدة في قطاع النقل بين اليمن والمدن السعودية.

محمد العامري