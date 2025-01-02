دعوات لتنفيذ وقفة احتجاجية في المخا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

دعا اهالي المخا المتضررين من مصادرة مسؤول املاك الدولة بالساحل لاراضيهم وتدميره لممتلكاتهم بدون اي مصوغات قانونية تجيز له عملية الازالة ، الى تنفيذ وقفة احتجاجية.

وأشاروا أن الوقفة ستكون امام المجمع الحكومي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 4 - 1 - 2025 م .

يأتي ذلك بمثابة لجوء الاهالي الى ممارسة اخر ما بأيديهم من ممارسات ديمقراطية كفلها لهم الدستور للمطالبة بحقوقهم المهدورة.

يشار الى مسؤول أملاك الدولة بالساحل قد سد امام الاهالي كل المنافذ ، بعد ان بات ضباط وافراد وسجون الامن رهن اشارته ، وبعد ان اخضع رئيس المحكمة واجهزة القضاء تحت سيطرته ، فلم يتبقى امام المتضررين غير الوقفة الاحتجاجية لايصال صوتهم ورفع معاناتهم الى القيادات العليا والى كل العالم ..

من/ أحمد حمدي