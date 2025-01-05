شبوة .. تهديدات توقف مشروع الطاقة الشمسية في عتق - أخبار كلمتك

توقفت أعمال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر تعرضه لسلسلة من التهديدات التي طالت العاملين والمعدات من قبل أحد المقاولين المحليين.

وأفاد مصدر محلي أن المقاول الهمامي اعترض القواطر المحملة بالألواح الشمسية، ومنع استكمال الأعمال في الموقع، وهدد المهندسين والمقاولين العاملين بالمشروع .. موضحا أن هذه التهديدات دفعت الجهة المنفذة إلى إيقاف الأنشطة مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين والممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن المقاول يطالب بتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والفنية بشكل حصري، رغم عدم امتلاكه للمؤهلات والمعدات اللازمة، مما يعرقل استكمال المشروع .. مشيرا الى انه قد تم إبلاغ الجهات المعنية بالتهديدات، ومناشدتها بالتدخل العاجل لضمان استئناف العمل.

يُذكر أن المشروع الممول من دولة الامارات العربية المتحدة يُعد من أبرز مشاريع الطاقة النظيفة ، حيث يسهم في تزويد مدينة عتق بالطاقة الشمسية، مما يخفف من أعباء الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة في شبوة.