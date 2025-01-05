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شبوة .. تهديدات توقف مشروع الطاقة الشمسية في عتق - أخبار كلمتك

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شبوة .. تهديدات توقف مشروع الطاقة الشمسية في عتق - أخبار كلمتك

شبوة .. تهديدات توقف مشروع الطاقة الشمسية في عتق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 12:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقفت أعمال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر تعرضه لسلسلة من التهديدات التي طالت العاملين والمعدات من قبل أحد المقاولين المحليين.

وأفاد مصدر محلي أن المقاول الهمامي اعترض القواطر المحملة بالألواح الشمسية، ومنع استكمال الأعمال في الموقع، وهدد المهندسين والمقاولين العاملين بالمشروع .. موضحا أن هذه التهديدات دفعت الجهة المنفذة إلى إيقاف الأنشطة مؤقتًا حفاظًا على سلامة العاملين والممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن المقاول يطالب بتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والفنية بشكل حصري، رغم عدم امتلاكه للمؤهلات والمعدات اللازمة، مما يعرقل استكمال المشروع .. مشيرا الى انه قد تم إبلاغ الجهات المعنية بالتهديدات، ومناشدتها بالتدخل العاجل لضمان استئناف العمل.

يُذكر أن المشروع الممول من دولة الامارات العربية المتحدة يُعد من أبرز مشاريع الطاقة النظيفة ، حيث يسهم في تزويد مدينة عتق بالطاقة الشمسية، مما يخفف من أعباء الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة في شبوة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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