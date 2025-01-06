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حديث صادم بشأن حياة المواطنين بصنعاء - أخبار كلمتك

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حديث صادم بشأن حياة المواطنين بصنعاء - أخبار كلمتك

حديث صادم بشأن حياة المواطنين بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:12 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث السفير اليمني السابق عبدالوهاب طواف عن أوضاع السكان بصنعاء

وقال طواف في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تحولت حياة اليمنيين إلى جحيم لا يرحم في صنعاء. فالمواطن اليمني يصحو على أخبار بطولات الجماعة بالقبض على خلايات وجواسيس ومخبرين، وينامون على بطولات الجماعة ضد حاملات السفن وطائرات الدول الكبرى!

وتابع بالقول:
أما الحقيقة، فالناس يصارعون من أجل لقمة العيش للبقاء على قيد الحياة، فلم يعد يجد المواطن قوت يومه!

واختتم بالقول:
كل استعراضات الجماعة وحروبها الوهمية، تأتي بهدف أوحد، هو قمع المواطن وإرهابه، حتى يظل خائفا، ومترددا للخروج شاهرا سيفه ضد جماعة الكهف

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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