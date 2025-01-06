حديث صادم بشأن حياة المواطنين بصنعاء - أخبار كلمتك



تحدث السفير اليمني السابق عبدالوهاب طواف عن أوضاع السكان بصنعاء

وقال طواف في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تحولت حياة اليمنيين إلى جحيم لا يرحم في صنعاء. فالمواطن اليمني يصحو على أخبار بطولات الجماعة بالقبض على خلايات وجواسيس ومخبرين، وينامون على بطولات الجماعة ضد حاملات السفن وطائرات الدول الكبرى!

وتابع بالقول:

أما الحقيقة، فالناس يصارعون من أجل لقمة العيش للبقاء على قيد الحياة، فلم يعد يجد المواطن قوت يومه!

واختتم بالقول:

كل استعراضات الجماعة وحروبها الوهمية، تأتي بهدف أوحد، هو قمع المواطن وإرهابه، حتى يظل خائفا، ومترددا للخروج شاهرا سيفه ضد جماعة الكهف