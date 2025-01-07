القبض على شاب قام بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

تمكنت شرطة دار سعد بالعاصمة عدن، اليوم، من القاء القبض على متهم بترويج مادة الحشيش المخدر بين اوساط الشباب بالعاصمة عدن.

وقال مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني" إن شرطة الدار تمكنت من القبض على المتهم (ع.م.أ) البالغ من العمر 26 عام، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر في مديرية دار سعد".

وأشار الذرحاني إلى عدم التهاون مع كل من يتورط في بيع أو تعاطي المواد المخدرة وسيتم ملاحقتهم والقبض عنهم وتقديمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا فتح محضر تحقيق بالواقعة وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويله إلى الجهات المختصة.