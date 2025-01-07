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القبض على شاب قام بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

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القبض على شاب قام بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

القبض على شاب قام بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:57 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت شرطة دار سعد بالعاصمة عدن، اليوم، من القاء القبض على متهم بترويج مادة الحشيش المخدر بين اوساط الشباب بالعاصمة عدن.

وقال مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني" إن شرطة الدار تمكنت من القبض على المتهم (ع.م.أ) البالغ من العمر 26 عام، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر في مديرية دار سعد".

وأشار الذرحاني إلى عدم التهاون مع كل من يتورط في بيع أو تعاطي المواد المخدرة وسيتم ملاحقتهم والقبض عنهم وتقديمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا فتح محضر تحقيق بالواقعة وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويله إلى الجهات المختصة.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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