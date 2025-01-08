ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد عودة طارق حامد للمشاركة مع ضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد عودة طارق حامد للمشاركة مع ضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد عودة طارق حامد للمشاركة مع ضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:20 مساءً - أجل نادي ضمك عودة لاعبه المصري طارق حامد، للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك رغم انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق السعودي منذ الأحد الماضي.

غياب طويل لطارق حامد 

ويفتقد ضمك جهود طارق حامد منذ الجولة الثانية لدوري روشن للمحترفين، والتي خسرها فريقه ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طارق حامد لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد الرائد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري، بعد توصية من الجهاز الطبي بتأجيل عودته للمباريات حتى لا تتجدد الإصابة.

وأوصى الجهاز الطبي لضمك بأن يعود طارق للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات والمباريات بحيث يمكن أن يكون حاضرا في مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الخامسة عشر يوم 15 يناير الجاري.

ورجحت تقارير صحفية إمكانية عودة طارق لناديه السابق الزمالك المصري، لكن اللاعب صاحب الـ36 عاما لا يزال مستمرا مع ضمك الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق