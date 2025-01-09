الرياضة - 12:06 - الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 لسكان هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالةَ الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025

الشبورة

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

الأمطار

ولفتت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة قد يصاحبها حبات البرد ورعدية أحيانًا.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من (1 - 1.5 ) متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من( 1 إلى 1.5 ) متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ٩ يناير إلى الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥

موعد تحسن الطقس

وأوضحت منار غانم في تصريح خاص لـ كلمتك أن بداية من الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة أعلى من المعدل خلال فترة النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة أن يومي الأحد والإثنين 5-6 يناير 2025 سيشهدا نشاط رياح خلال فترة الليل يؤدي للشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.