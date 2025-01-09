تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد انتشار فيديو.. محمد رمضان يكشف حقيقة سقوطه في حفله الأخير «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد انتشار فيديو.. محمد رمضان يكشف حقيقة سقوطه في حفله الأخير «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتشار فيديو.. محمد رمضان يكشف حقيقة سقوطه في حفله الأخير «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» حقيقة المقطع المنتشر له الذي يظهر سقوطه من على أعلى المسرح خلال إحيائه لإحدى حفلاته الغنائية، اليوم الخميس، خاصة عقب تداوله من خلال قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك محمد رمضان، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» تكشف حقيقة سقوطه في إحدى حفلاته، قائلا: «أولا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، وكمان الي شايف أنه أنا محتاج يكشف نظر».

محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني يشبه محمد رمضان يسقط من أعلى المسرح خلال مواصلته لإحياء إحدى حفلاته الغنائية.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا اليلد» لـ محمد رمضان الأتي: «أنا حاطط على اللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يا ابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد.. ولد اه.. أسد يا، جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم،

لما أجي تحسوا بألم.. علم اه.. هرم يا، أنا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك».

اقرأ أيضاً
«اكشف نظر».. محمد رمضان يهاجم متابعيه بعد تداول سقوطه من المسرح

«أشوفكم على خير».. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025

محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيه مكافأة لمَن يعرف أغنيته الجديدة (تفاصيل)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد نجاحه في «تحت الوصاية».. علي صبحي يشارك في موسم مسلسلاترمضان 2025 بعملين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق