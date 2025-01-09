مشاهير العرب - بعد انتشار فيديو.. محمد رمضان يكشف حقيقة سقوطه في حفله الأخير «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» حقيقة المقطع المنتشر له الذي يظهر سقوطه من على أعلى المسرح خلال إحيائه لإحدى حفلاته الغنائية، اليوم الخميس، خاصة عقب تداوله من خلال قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك محمد رمضان، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» تكشف حقيقة سقوطه في إحدى حفلاته، قائلا: «أولا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، وكمان الي شايف أنه أنا محتاج يكشف نظر».

ومن ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني يشبه محمد رمضان يسقط من أعلى المسرح خلال مواصلته لإحياء إحدى حفلاته الغنائية.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا اليلد» لـ محمد رمضان الأتي: «أنا حاطط على اللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يا ابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد.. ولد اه.. أسد يا، جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم،

لما أجي تحسوا بألم.. علم اه.. هرم يا، أنا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك».