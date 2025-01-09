مشاهير العرب - آية سماحة وأحمد مالك ضيوف «صاحبة السعادة» الحلقة المقبلة |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، نجمي فيلم 6 أيام» من بطولة النجمة آية سماحة وأحمد مالك في الحلقة المقبلة من برنامج «صاحبة السعادة»، والتي من المفترض أن يكشفا خلالها الكثير من التفاصيل المشوقة حول أحداث العمل وأبرز الكواليس.

وفي هذا السياق، شوقت إسعاد يونس المتابعين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» لاستضافة أية سماحة وأحمد مالك في «صاحبة السعادة»، قائلة: «ضيوف الحلقة الجاية من صاحبة السعادة، تفتكروا مين؟.

موعد عرض فيلم 6 أيام

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة للفيلم، عن موعد عرض فيلم 6 أيام في السينما، حيث إنه من المقرر طرح الفيلم يوم 15 يناير 2025 في مصر، بينما يُعرض في باقي الدول العربية يوم 16 يناير 2025.

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.