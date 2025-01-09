المبعوث الاممي يلتقي متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

التقى المبعوث الاممي بمتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق السجناء في صنعاء

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إنهم مستعدون لتنفيذ كل ما قد تم التوافق عليه في ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أنه التقى بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وأكّد له الحرص على التقدّم الإيجابي في ملف الأسرى".

وقال المرتضى: "أكدنا استعدادنا للمشاركة في جولة المفاوضات التي يعمل على الإعداد لها خلال الأسابيع المقبلة".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها جماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".