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المبعوث الاممي يلتقي متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

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المبعوث الاممي يلتقي متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

المبعوث الاممي يلتقي متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 02:30 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى المبعوث الاممي بمتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق السجناء في صنعاء
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إنهم مستعدون لتنفيذ كل ما قد تم التوافق عليه في ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أنه التقى بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وأكّد له الحرص على التقدّم الإيجابي في ملف الأسرى".
وقال المرتضى: "أكدنا استعدادنا للمشاركة في جولة المفاوضات التي يعمل على الإعداد لها خلال الأسابيع المقبلة".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها جماعة الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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