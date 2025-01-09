من خطيب إلى مبتز: كشف تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني بعدن - أخبار كلمتك

تمكن فريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني في عدن بقيادة رئيس الفريق عمرو حزام، بالتنسيق مع البحث الجنائي والجهات القضائية، من القبض على مبتز استخدم تقنيات التتبع الإلكتروني والتجسس لاختراق خصوصيات فتاة عدنية وابتزازها.

بدأت القصة حين لجأت الفتاة إلى الصحفي عبدالرحمن أنيس، مشتكية من تعرضها للابتزاز بعد وصول خصوصياتها إلى يد المبتز. تم إحالة القضية إلى فريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني، الذي باشر التحقيقات ونجح خلال أيام في تحديد هوية الجاني، وهو خطيبها السابق.

الجاني كان قد استغل ثقة الضحية عندما أخذ هاتفها سابقًا بحجة ضبط الإعدادات، ليزرع تطبيقات تجسس مكّنته من متابعة رسائلها وصورها على مدى سنوات، إضافة إلى اختراق حسابات إلكترونية تخصها ووالدتها.

بفضل جهود القاضي بسام غالب وقيادات البحث الجنائي في عدن، تم استخراج أمر قضائي بالقبض على المتهم، وتفتيش أجهزته التي كشفت عن أدلة تؤكد تورطه. حاليًا، المبتز رهن الاحتجاز وسيُحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصحفي عبدالرحمن أنيس وجه شكره لفريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني ودعا الفتيات للتوجه إلى الجهات المختصة عند تعرضهن للابتزاز، مشددًا على أهمية دعم الأهل لبناتهم وتوفير بيئة آمنة لحمايتهن من الاستغلال.