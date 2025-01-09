تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

من خطيب إلى مبتز: كشف تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني بعدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من خطيب إلى مبتز: كشف تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني بعدن - أخبار كلمتك

من خطيب إلى مبتز: كشف تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 10:32 مساءً - كلمتك/ خاص

تمكن فريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني في عدن بقيادة رئيس الفريق عمرو حزام، بالتنسيق مع البحث الجنائي والجهات القضائية، من القبض على مبتز استخدم تقنيات التتبع الإلكتروني والتجسس لاختراق خصوصيات فتاة عدنية وابتزازها.

 بدأت القصة حين لجأت الفتاة إلى الصحفي عبدالرحمن أنيس، مشتكية من تعرضها للابتزاز بعد وصول خصوصياتها إلى يد المبتز. تم إحالة القضية إلى فريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني، الذي باشر التحقيقات ونجح خلال أيام في تحديد هوية الجاني، وهو خطيبها السابق.

 الجاني كان قد استغل ثقة الضحية عندما أخذ هاتفها سابقًا بحجة ضبط الإعدادات، ليزرع تطبيقات تجسس مكّنته من متابعة رسائلها وصورها على مدى سنوات، إضافة إلى اختراق حسابات إلكترونية تخصها ووالدتها. 

بفضل جهود القاضي بسام غالب وقيادات البحث الجنائي في عدن، تم استخراج أمر قضائي بالقبض على المتهم، وتفتيش أجهزته التي كشفت عن أدلة تؤكد تورطه. حاليًا، المبتز رهن الاحتجاز وسيُحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 الصحفي عبدالرحمن أنيس وجه شكره لفريق مكافحة الابتزاز الإلكتروني ودعا الفتيات للتوجه إلى الجهات المختصة عند تعرضهن للابتزاز، مشددًا على أهمية دعم الأهل لبناتهم وتوفير بيئة آمنة لحمايتهن من الاستغلال.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إنهيار مستمر للريال اليمني صباح الخميس بعدن (اخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق