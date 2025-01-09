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صحفي بارز: أمام الحوثيين فرصة تاريخية لهذا الامر - أخبار كلمتك

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صحفي بارز: أمام الحوثيين فرصة تاريخية لهذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي بارز: أمام الحوثيين فرصة تاريخية لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 10:02 مساءً - كلمتك/ خاص

صرّح الصحفي البارز فتحي بن لزرق بأن جماعة الحوثي أمامها فرصة تاريخية يمكنها الاستفادة منها أو خسارتها بفعل الرياح المتقلبة. 

وأشار في حديثه إلى أن هذه الفرصة تتمثل في الانصياع لدعوات السلام والقبول بأن تكون الجماعة كيانًا سياسيًا ضمن إطار دولة جامعة لكل الأطراف، مثلها مثل أي حزب أو مكون سياسي آخر.

وأضاف بن لزرق أن تجاهل هذه المتغيرات السياسية ومكابرة الحوثيين في ظل التطورات الإقليمية، كتلك التي شهدتها سوريا ولبنان، قد تكون خطوة حمقاء.

 وأوضح أن الغرور والاستمرار في العزلة السياسية قد يدفع بالجماعة إلى مواجهة مصير حتمي حين يصبح الأوان قد فات، قائلاً: "حينما سيقررون النزول من برجهم العاجي، سيكون الماء قد أحاط بهم من كل جانب".

وختم بن لزرق حديثه بتأكيد أهمية إدراك التحولات السياسية الحالية والتفاعل معها بعقلانية لتحقيق السلام والحفاظ على مصالح الجميع في إطار دولة شاملة تحتضن كافة مكوناتها.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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