الرياضة - 02:25 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يخوض مباراة أبو قير للأسمدة، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في كأس مصر اليوم، عند تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يسعى لتفادي مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة اليوم أمام أبو قير للأسمدة، وهو عينه على الفوز وتفادي مفاجآت كأس مصر، وخطف بطاقة التأهل والعبور إلى دور الـ16 من البطولة المصرية الأعرق.

ويسعى الزمالك خلال مباراة اليوم، لتحقيق الفوز من أجل تفادي توديع بطولة كأس مصر هذا الموسم، لا سيما وأن الفارس الأبيض يمر بفترة غير جيدة على مستوى النتائج، وأيضًا على المستوى الإداري حيث يمر الفريق بالعديد من التخبطات.

بينما يدخل فريق أبو قير للأسمدة، مباراة الزمالك، بمعنويات مرتفعة وذلك عقب الفوز على بلدية المحلة بدور الـ64 بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في دوري المحترفين على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد محمود - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: كونراد ميشالاك - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

مقاعد بدلاء الزمالك

محمد عواد - عمر جابر - محمود حمدي الونش - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد عاطف - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى شلبي - عمر فرج - حسام أشرف.