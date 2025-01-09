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الرياضة - 02:25 - بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:25 - بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - بمنتصف التعاملات.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر العاملة، منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك، فسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.67 جنيه 50.53 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.65 جنيه 50.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.65 جنيه 50.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 50.67 جنيه 50.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.65 جنيه 50.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.65 جنيه 50.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 50.65 جنيه 50.55 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.67 جنيه 50.57 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 50.65 جنيه 50.55 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.67 جنيه للبيع.

- 50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.67 جنيه للبيع.

- 50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 50.67 جنيه للبيع.

- 50.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني

- 50.65 جنيه للبيع.

- 50.55 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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