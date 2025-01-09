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السيسي يوجه بتنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية بأفضل المعايير العالمية - أخبار كلمتك

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السيسي يوجه بتنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية بأفضل المعايير العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بتنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية بأفضل المعايير العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:33 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تكثيف الجهود الحكومية لضمان تنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية، اعتمادًا على أفضل المعايير العالمية.


واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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