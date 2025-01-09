بالمحافظات.. جداول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي.. مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في كافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: اللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة البحيرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في المنيا

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الدقهلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: الرياضيات.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة الإسماعيلية

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في قنا

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، وتستمر إجازة نصف العام 2025 حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.