بسبب أزمة نقص الأدوية، وزير الصحة يوجه رسالة إلى الأطباء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 01:05 صباحاً - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: تعرضنا لظروف صعبة جدا في ملف الأدوية خلال الفترة الماضية.

حجم سوق الدواء في مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": أن حجم سوق الدواء في مصر يبلغ نحو 300 مليار جنيه سنويًّا، ووزارة الصحة تنفق ما بين 30 و35 مليار جنيه سنويًّا على الأدوية، لافتًا إلى أن الصيدليات الخاصة تمثل ما بين 65% إلى 70% من حجم سوق الدواء.

ولفت إلى أن مصر تنتج 91% من إجمالي استهلاكنا الدوائي والـ9% الباقية أغلبا أدوية أورام صعبة التصنيع، مشيرًا إلى افتتاح مصنع لانتاج الأنسولين يكفى الاستهلاك المحلي ويمكنه التصدير لـ56 دولة حول العالم.

دورة إنتاج الدواء

وأوضح: دورة إنتاج الدواء في مصر تستغرق نحو 5 شهور من بداية استيراد المادة الخام وحتى وصول الأدوية للصيدلية، مؤكدًا أن أزمة نقص الأدوية الفترة الماضية كانت بسبب نقص توافر الدولار.

حل أزمة نقص الأدوية

وتابع: كنا نجتمع أسبوعيا مع محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الدواء وبحضور رئيس الوزراء للعمل على حل أزمة نقص الأدوية.

وطالب وزير الصحة، كتابة أكثر من بديل في الروشتات لمواجهة نقص الأدوية، لافتًا إلي أن المواطنين اعتادوا على الدواء المصري بعد أزمة نواقص الأدوية الأخيرة.



وأشار إلي أن أزمة الأدوية الأخيرة شهدت نقص 580 مجموعة دوائية من بين 10 اَلاف مجموعة دوائية، وتم التغلب على الأزمة والنواقص الموجودة في الوقت الحالي لا تتجاوز 25 مستحضر ولهم بدائل.

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