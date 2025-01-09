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اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

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اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:25 صباحاً - طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس 9 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار المتوسطة والرعدية المصحوبة بحبات البرد.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

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أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

وحذرت الأرصاد، في بيانها، من فرص سقوط أمطار، وقالت إن طقس اليوم يشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على محافظة مطروح.

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شبورة مائية كثيفة

أما عن الشبورة المائية فقد أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

 

تحذير من طقس الجمعة والسبت

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير 2025، مؤكدة أن الطقس يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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