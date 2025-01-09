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وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 9 يناير 2025، وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية بعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، أحمد المجدلاني، وعزام الأحمد عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وصرح السفير، تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية شدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مجدداً التأكيد على رفض مصر أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما حرص الوزير عبد العاطي على استعراض جهود مصر واتصالاتها لوقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل.

وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

وأدان وزير الخارجية قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خريطة تدعي أنها تاريخية وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كما استمع الوزير عبد العاطي لتقديرات أعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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