مؤسس أمهات مصر تصف مقترح شهادة البكالوريا المصرية بـ«الممتاز والبسيط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - وصفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مقترح شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة" بـ«الممتاز والبسيط وغير المشتت للطالب».

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المقترح يتضمن دراسة الطالب 7 مواد أساسية داخل المجموع، إضافة إلي مادتين خارج المجموع، في الصف الأول الثانوي، بينما يدرس 3 مواد أساسية ومادة تخصص بالصف الثاني الثانوي، وفي الصف الثالث الثانوي يدرس مادة التربية الدينية بالإضافة إلى مادتين تخصص بإجمالي 3 مواد، ويلتحق الطالب بالجامعة بناء على المجموع في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وبالتالي عدد المواد في المقترح قليل ولا تشتت الطالب.

وأكدت عبير على ميزه أخرى في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، ألا وهي: "نظام التحسين مرتين في العام، يبعد الطالب وولي الأمر عن الضغط النفسي والتوتر والقلق من المجموع، لأنه يعطيه الفرصة للتعويض في حالة أراد الطالب ذلك"، مستطردة: "الجميل أيضا، عندما يقوم الطالب بالتحسين وحصل على مجموع أقل مما حصل عليه في الامتحان لأول مره، فتحسب له الدرجة الأعلى، وهذا أمر جيد جدا".

ولفتت عبير النظر إلى أن مقترح البكالوريا المصرية تقضي بنسبة كبيره علي الضغط النفسي الذي يعاني منه الطالب وأولياء الأمور في الثانوية العامة، خاصة مع كل هذه المميزات التي يتمتع بها المقترح الجديد، ولكن إذا تم تطبيقه كما أعلن عنه دون تغيير فيه، بالإضافة إلى ضرورة وجود معلمين متخصصين وبنية تحتية مناسبة داخل المدارس.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على أهمية الحوار المجتمعي لجميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وخبراء وأولياء الأمور، لإبداء رأيهم في المقترح ومشاركتهم فيه قبل تطبيقه.