الرياضة - 12:06 - التقديم في معاهد معاوني الأمن.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:06 مساءً - معاهد معاوني الأمن.. يبحث الكثير من الشباب عن كيفية التقديم في معاهد معاوني الأمن حيث أعلنت وزارة الداخلية شروط التقديم في معهد معاوني الأمن ورابط الالتحاق وموعد التقديم، للراغبين في التقدم للقبول بمعاهد معاوني الأمن.

ويوفر موقع كلمتك لمتابعيه وزواره كل ما يخص التقديم في معاهد معاوني الأمن وذلك من خلال خدمة متكاملة يقدمها الموقع من هنــــــــــــــــا .

التقديم في معهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية عن كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن وأهم الشروط المطلوبة، إذ يكون التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــــــــــا، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان نجاح عملية التسجيل.

أماكن التقديم في معهد معاوني الأمن 2025

والجدير بالذكر أن، وزارة الداخلية، أكدت أن التقديم في معهد معاوني الأمن 2025 يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من 4 يناير حتى 17 فبراير 2025، وجاءت أماكن التقديم كما يلي، مع تخصيص مكان واحد للإناث:

- معهد سوهاج: للمتقدمين من محافظات الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، قنا، وأسيوط.

- معهد 6 أكتوبر: للمتقدمين من محافظات الجيزة، بني سويف، المنيا، والفيوم.

- معهد طره: للمتقدمين من محافظات القاهرة، شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة.

- معهد وادي النطرون: للمتقدمين من محافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة، وغرب الدلتا.

- أما الإناث، فيتم التقديم من خلال معهد طره فقط.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

وتتمثل شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025، فيما يلي:

1) حسن السير والسلوك، وعدم وجود سوابق جنائية.

2) اللياقة البدنية، حيث يجب أن يكون طول الذكور 168 سم على الأقل، وطول الإناث 158 سم، مع اجتياز اختبارات نفسية وبدنية.

3) أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين دون تجنس أو ازدواج.

4) العمر من 16 إلى 23 عامًا عند بدء التقديم.

5) الحصول على شهادة إتمام التعليم الإعدادي أو ما يعادلها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025، كالتالي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- عدد 12 صورة شخصية.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات.

- الموقف من التجنيد.

- قيد فردي يوضح أن المتقدم غير متزوج.

- قيد عائلي للأب والجد من طرفي الأب والأم.

- مفردات مرتب الأب والأم.

- إدخال كافة البيانات والأوراق المطلوبة وفقًا لكراسة الشروط.

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

وأما عن مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025، فتتمثل فيما يلي:

- تحمل الدولة تكاليف التعليم والتدريب والمعيشة طوال فترة الدراسة.

- منح الطالب مكافأة شهرية للمساعدة في التزامه وانضباطه.

- خدمات صحية متميزة أثناء الدراسة وبعد التخرج.

- الحصول على دبلوم شرطي فني معادل لشهادة الثانوية الفنية.

- الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.