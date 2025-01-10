انطلاق معسكر منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعدادا لأمم إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:05 مساءً - الجمعة 10/يناير/2025 - 03:33 م 1/10/2025 3:33:12 PM

منتخب الشباب، انطلق اليوم الجمعة، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن أسامة نبيه في إطار برنامج الإعداد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية في أبريل المقبل بكوت ديفوار.

خاض لاعبو منتخب الشباب مواليد 2005 المران الأول بملعب مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم قائمة اللاعبين كل من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال وأحمد منشاوى وأحمد محمد جابر وعمر هشام في حراسة المرمى، وأحمد عابدين ومعتز محمد وأحمد مجدى وأحمد عبد العزيز وإياد صلاح وعبد الله بوستنجى وزياد خالد ومحمد نبيه ومحمد إبراهيم ومروان حجى ويوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير ومهاب سامى ومحمود لبيب ومحمد عبد المنعم وعبد العزيز سعيد وأحمد كباكا وسيف الدين عصام وأحمد خضرى ويحيى هشام وعمر وائل وإبراهيم عادل وأحمد وحيد ومحمد عماد ومصطفى عكاشة وخالد ربيع ومروان محمود ومحمد السيد وسيف عادل وعمر ياسر وهادى عامر وحامد عبد الله وعمار ياسر ومحمد رأفت ومحمد عبد الناصر ومحمد عبد الله وأحمد أبو الفتح وعلى إيهاب وعمر أسامة ومحمد زعلوك ومهند محمد وعمر فتحى عمورى وكريم سعيد وأدهم علاء وأيمن أمير وكريم توفيق.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده مدربًا عامًا ومحمد عمر النور مدربًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى وحمادة أنور مديرًا إداريًا وأحمد عصام محللًا للأداء، وأيمن فريد طبيبًا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين أخصائي تدليك.

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