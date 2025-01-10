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أسعار سيارات كيا 2025 بعد زيادة العام الجديد - أخبار كلمتك

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أسعار سيارات كيا 2025 بعد زيادة العام الجديد - أخبار كلمتك

أسعار سيارات كيا 2025 بعد زيادة العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:15 مساءً -  سيارات كيا.. ارتفعت أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري، خلال شهر يناير بالعام الجديد 2025، وذلك لصعوبة الاستيراد وزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا، واختفاء بعض الموديلات  2025 سبيشيال ايديشن. 
 

أسعار سيارات كيا سبورتاج في يناير الجاري 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري، وهي كالتالي: 
 

يصل الفئة الأولى LX بسعر مليون و949 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و889 ألفا و900 جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل الفئة الثانية EX بسعر 2 مليون و69 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و19 ألفا و900 جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

الفئة الثالثة هاي لاين بسعر 2 مليون و199 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و149 ألفا و900 جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

الفئة الرابعة توب لاين بسعر 2 مليون و324 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و259 ألفا و900 جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.
 

سبيشيال ايديشن غير متوفرة وآخر سعر لها 2 مليون و219 ألفا و900 جنيه.
 

الفئة الخامسة GT بسعر 2 مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و389 ألفا و900 جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.
 

مواصفات محرك سيارات كيا سبورتاج

 وكشفت الشركة المواصفات الفنية للسيارة التي تشمل تقديمها بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. وينتج المحرك 180 حصان من القوة بجانب عزم دوران 265 نيوتن متر. وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. ويتوفر للسيارة تعليق ماكفرسون أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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