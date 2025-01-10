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"الإحصاء": مصر تستورد ثلاجات بـ 142 مليونا و921 ألف دولار فى 10 شهور - أخبار كلمتك

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"الإحصاء": مصر تستورد ثلاجات بـ 142 مليونا و921 ألف دولار فى 10 شهور - أخبار كلمتك

"الإحصاء": مصر تستورد ثلاجات بـ 142 مليونا و921 ألف دولار فى 10 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:30 مساءً - كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم واردات مصر من الثلاجات  خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 

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حجم واردات مصر من الثلاجات خلال أكتوبر عام 2024  

 وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن  واردات مصر من  الثلاجات خلال  أكتوبر 2024، جاءت بقيمة 9 ملايين و220  ألف دولار، مقابل 14 مليونًا و 772 ألف دولار عن نفس الشهر من عام 2023، بتراجع بلغ 5 ملايين و552 ألف دولار.

 

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حجم واردات مصر من الثلاجات  خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024  

 وأشارت النشرة إلى أن حجم واردات مصر من الثلاجات خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  جاء بقيمة 142 مليونا و921  الف دولار مقابل 103 مليونا و836 ألف دولار بقيمة زيادة بلغت 39 مليونا و85 الف دولار 

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الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2024. 

 

قيـمة عجز الميزان التجاري

وبلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجاري 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض  قدرها 16.0٪.

مؤشر قيمة الصادرات  

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21.3٪، حيـث بلغـت  4.07  مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر  2024 مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، يرجــع ذلـك إلـى ارتفاع  قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة   121.5 ٪، بترول خام   بنسبة 31.7٪، ملابس جاهزة  بنسبـة  15.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  24.0 ٪). 

 

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  36.6 %، منتجـات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 56.0%، بلاط وأدوات صحية وخزفية  بنسبة 1.0٪). 

حجم الواردات خلال أكتوبر

وارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 0.2٪ حيــث  بلغت 7.73 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024  مقابـل 7.71 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبــة  1.6%،  الغاز الطبيعى بنسبة 382.7% ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %).

 

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة 8.8%،  أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 5.2%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪، فول صويا بنسبة 3.6%).

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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