بارتفاعات سعرية تصل لـ 120%، طرح كرتونة رمضان 2025 بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 11:00 صباحاً - بدأت بعض المحال التجارية وعدد من السلاسل الغذائية في طرح كرتونة رمضان 2025، وإعلان أسعار ومحتويات الكرتونة لهذا العام.

وارتفعت أسعار كرتونة رمضان 2025 ارتفاعات تراوحت ما بين 75 و120% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تجار تحدثوا إلى «كلمتك» خلال جولة ميدانية.

من المبكر جدًا طرح كرتونة رمضان خلال هذا التوقيت

وعبر عدد من المواطنين عن دهشتهم لطرح المحال التجارية كرتونة رمضان؛ إذ اعتبر المواطنون إنه من المبكر جدًا طرح كرتونة رمضان خلال هذا التوقيت، إذ يفصلنا عن شهر رمضان الكريم نحو 50 يومًا تقريبًا.

موسم رمضان يبدأ تقريبًا قبل حلول الشهر الكريم بنحو 60 يومًا

وبسؤال العاملين في المحال التجارية التي طرحت كرتونة رمضان عن سبب طرحها في هذا التوقيت باكرًا، أوضح أحد العاملين أن موسم رمضان يبدأ تقريبًا قبل حلول الشهر الكريم بنحو 60 يومًا، إذ تستعد المحال التجارية لشراء وتغليف ياميش رمضان، إضافة إلى جميع السلع الرمضانية.

أسعار شنط رمضان 2025

أسباب طرح شنط رمضان 2025 مبكرًا

وأضاف: لكن شنط رمضان لها طابع خاص في موعد طرحها؛ إذ تسبق بدء الموسم دائمًا في المحال التجارية الكبيرة، التي تقوم بطرح شنطة رمضان سواء المعبأة في أكياس أو كراتين، وعرض أسعار شنط رمضان باكرًا، لجذب العملاء الذين يفضلون الاستعداد لشراء شنط رمضان قبل حلول الشهر الفضيل.

العملاء يفضلون شراء شنط رمضان باكرًا

واستطرد قائلًا: مع ارتفاع اسعار كرتونة رمضان منذ موسمين تقريبًا، وأصبح العملاء يفضلون شراء شنط رمضان باكرًا، أو على الأقل تحديد الميزانية التقديرية لشراء الشنط، بخلاف الاتفاق مع المحال التجارية على إعداد الكميات المطلوبة من شنط رمضان.

أقل شنطة رمضان ستبدأ من سعر 200 جنيه

وأشار إلى أن سعر شنطة رمضان 2025 ارتفعت بالطبع كثيرًا مقارنة بالموسم السابق، إذ كانت شنط رمضان 2024 تبدأ من 140 جنيهًا في بعض المحال، أما هذا العام فإن أقل شنطة رمضان ستبدأ من سعر 200 جنيه.

أسعار كرتونة رمضان 2025

ارتفاع يصل لـ 120% في أسعار شنط كرتونة رمضان 2025

وأوضح أن سعر شنط رمضان 2025 ارتفعت ارتفاعات تتراوح بين 75 و120 % مقارنة بالعام الماضي، بحسب مكونات شنطة رمضان وجودتها ونوع السلع بداخل الشنطة، إذ يوجد شنط رمضان تحتوي على سلع بجودة عالية، وأخرى شنط تحتوي على سلع بجودات أقل؛ على حسب سياسة المحل والمنطقة واحتياجات المستهلك.

محتويات كرتونة رمضان 2025 بسعر 230 جنيهًا

وعن محتويات كرتونة رمضان 2025، التي يصل سعرها لـ 230 جنيهًا، فجاءت السلع التي بداخلها كالآتي:

كيلو أرز

كيلو سكر

كيلو مكرونة فرن

كيلو مكرونة خواتم

زجاجة زيت خليط 650 مل.

صلصة طماطم عبوة وزن 360 جرامًا.

عبوة عدس أصفر وزن 250 جرامًا.

عبوة فول تدميس وزن 250 جرامًا.

عبوة شاي وزن 40 جرامًا.

عبوة ملح مائدة وزن 300 جرام.

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