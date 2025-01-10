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التموين: افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

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التموين: افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

التموين: افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:30 مساءً - افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر بالسوق التجاري، وذلك للمرة الثالثة بعد نجاح الأسواق السابقة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ. 

 

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك
افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك

 

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. 

 

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك
افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك

 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف أن هذه الأسواق تهدف إلى دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والشركات العاملة في مجال السلع الغذائية. 

 

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك
افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك

وأكد الوزير شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في خطة تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

 

وأوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، والخضر والفاكهة، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية،وأشار إلى أن هذه الأسواق حققت نجاحًا كبيرًا في مدن المحافظة، وساهمت في تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة. 

 

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك
افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، كلمتك

وقد أشاد المواطنون بالمبادرة مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في توفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة مقارنة بالسوق المحلي،كما أشادوا بجودة السلع وتنوعها، مطالبين باستمرار إقامة مثل هذه الأسواق بشكل منتظم لتخفيف الأعباء عنهم. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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