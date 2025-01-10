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مشاهير العرب - «عام جديد يضاف إلى عمري».. سميرة سعيد تحتفل بيوم ميلادها بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عام جديد يضاف إلى عمري».. سميرة سعيد تحتفل بيوم ميلادها بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عام جديد يضاف إلى عمري».. سميرة سعيد تحتفل بيوم ميلادها بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:06 مساءً - احتفلت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلادها الـ 67، اليوم الجمعة، وذلك على طريقتها الخاصة اليوم الجمعة.

وفي هذا السياق، شاركت سميرة سعيد المتابعين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أحدث جلسة تصوير احتفلت من خلالها بعيد ميلادها الـ 67، معلقة عليها قائلة: «اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى».

وأضافت: «العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل».

آخر أعمال سميرة سعيد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال سميرة سعيد، طرحها لأغنية «زن» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

وتضمنت كلمات أغنية «زن» لـ سميرة سعيد الأتي: «صوت نازل زن، قالها وسابها ترن، باين قلبي اتجن، بايني حبيت، دي صنعة وفن، إنه يجيبني وأحن، قلبي كده اتطمن، يا زين ما نقيت، وبان عليا، وبان عليا، وخد عينيا، وخد عينيا، بوجه عام ما فيش كلام، يا ناس غرام

وبالجرام لايق اوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، واقوم اوام، واقول حرام تنامي يا عينيا».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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