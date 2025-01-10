مشاهير العرب - بعد طرح باركوا وسلطانة.. مي فاروق توجه رسالة للجمهور «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:26 مساءً - وجهت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة للجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب النجاح الأخير الذي شهدته بالتزامن مع طرح أغنية «باركوا وسلطانة» عبر منصاتها الرقمية.

وشاركت مي فاروق، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عدد من اللقطات لحفل زفافها، قائلة: «ممتنة جدًا لكل الحب والدعم اللي شفته منكم على أغنيتي باركوا وسلطانة من ألبومي الجديد تاريخي، مشاهداتكم وتفاعلكم هما أكبر دافع ليا إني أقدم لكم فن يليق بيكم. الألبوم قرب ينزل، وواثقة إنكم هتحبوا اللي جاي زي ما حبيتوا اللي فات، شكراً من قلبي».

آخر أعمال مي فاروق

ومن ناحية أخرى، تعيش مي فاروق حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها التي تحمل اسم «سلطانة» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرا.

وأغنية سلطانة لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، وألحان الملحن مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية سلطانة لـ مي فاروق الآتي: «يا أكتر حد في الدنيا دي بتمناه، يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه، وجودك جنبي يسعدني، بقالي ضهر يسندني، أخيرا حب بطمن وأنا عايشاه،

خلاص مبقتش قلقانة، معاك حاسه إني إنسانة، يا ونسي ودنيتي وناسي، يامملكتي وحراسي، وأنا وياك بحس بإني سلطانة، خلاص مبقتش قلقانه، معاك حاسه اني انسان، ياونسي ودنيتي وناسي، يامملكتي وحراسي، وأنا وياك بحس باني سلطانة».