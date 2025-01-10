الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بـ نيولوك شبابي.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بـ نيولوك شبابي.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

بـ نيولوك شبابي.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:45 مساءً - احتفلت الفنانة سميرة سعيد، بعيد ميلادها على طريقتها، في الساعات الماضية.

ونشرت “سميرة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا وهي تظهر في شكل شبابي وعلقت بقولها:"اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى، العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة".


وتابعت:"شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل"

 

ولدت سميرة سعيد في 10 يناير 1958، وحققت نجاحات غير مسبوقة بأدائها المميز وصوتها العذب الذي استطاع أن يجذب قلوب الملايين من عشاق الفن في كل مكان لتصبح واحدة من أبرز وأهم أيقونات الغناء في العالم العربي.

 

تألق سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير 

 وظهرت الديفا في الصور بإطلالة مميزة باللون البني، واتسمت إطلالتها بالبساطة والأناقة في الوقت ذاته، وتلقت سميرة تعليقات إيجابية على صورها من قبل محبيها.

 

سميرة سعيد تُحيي أرشيفها الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي  

وكانت  سميرة سعيد قد بدأت مؤخرًا خطوة جديدة ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة. 

 

 وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

 

وتعمل سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على "يوتيوب" بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية. 


ويُذكر أن فريق عملها يعمل على تحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، ألبومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

روايات لم ترو، كتاب جديد لـ إبراهيم عبد المجيد عن دار كيان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق