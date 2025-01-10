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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. شخصية أحمد داود في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. شخصية أحمد داود في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. شخصية أحمد داود في «الشرنقة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:15 مساءً - مسلسل الشرنقة.. يخوض الفنان أحمد داود الماراثون الرمضاني بمسلسل الشرنقة، الذي من المقرر عرضه حصريا عبر منصة WATCH IT الأصلية خلال موسم رمضان 2025 المقبل.

أحمد داود بطل مسلسل الشرنقة

أعلن أحمد داود عن بدء تصوير مسلسله الجديد الشرنقةالمكوّن من 15 حلقة، والذى يخوض به منافسات دراما رمضان، ومقرر عرضه حصرياً على منصة watch it، قائلا: «بسم الله، توكلنا علي الله، رمضان 2025 إن شاء الله، الشرنقة».

أحمد داود
أحمد داود

قصة مسلسل الشرنقة

ويجسد الفنان أحمد داود دور حازم إبراهيم محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

أحمد داود
أحمد داود

أبطال مسلسل الشرنقة

ومن المفترض، أن يشهد مسلسل «الشرنقة» تعاون عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

أحمد داود
أحمد داود

آخر أعمال الفنان أحمد داود

يذكر أن الفنان أحمد داود يعرض له حاليا في السينمات فيلم «الهوى سلطان»، الذى انطلق في نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى.

أحمد داود في مسلسل زينهم

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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