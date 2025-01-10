مقرر بـ «الحوار الوطني»: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تعكس حرصه على تأهيل شباب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:26 مساءً - أكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني النائب الدكتور أيمن محسب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة تدريب وتأهيل الشباب المصريين، الذين يمثلون الأمل والمستقبل للأمة.

وقال محسب - في تصريح اليوم، الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، كانت بمثابة رسالة قوية للأجيال الشابة، حيث أكد خلالها أهمية التوازن بين العلم والوعي العسكري، وضرورة أن يكون الشاب العسكري على دراية كاملة بالتطورات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع رؤيته في تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أبرز قيمة "حماية الوطن" باعتبارها من أسمى المهام التي يمكن أن يتقلدها الإنسان، معتبرًا أن حماية الوطن تظل الأساس الذي يقوم عليه بناء أي دولة قوية ومستقرة. وأكد أن حديث الرئيس حول أهمية العمل الجاد واكتساب المعرفة كان حافزًا مهمًا للطلاب الجدد في الأكاديمية، لتطوير قدراتهم العسكرية والفكرية على حد سواء.

وتابع: "هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تزداد الحاجة إلى شباب مؤهل قادر على التصدي للتحديات التي تطرأ على المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي. وإننا في مصر نحتاج إلى هذا النوع من التدريب الشامل الذي يمزج بين القدرات العسكرية والقيم الإنسانية العميقة، التي تزرع في قلوب أبناء الأكاديمية الروح الوطنية والانتماء."

وأكد أن هذه الزيارة تمثل دعمًا مهمًا لطلاب الأكاديمية العسكرية، وهي رسالة واضحة تؤكد التزام القيادة السياسية بتزويد الشباب بكل ما يحتاجونه من أدوات للنجاح في مهماتهم المستقبلية في حماية وطنهم، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والعسكرية.