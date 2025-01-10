صدور رواية "الحصيد" أحدث أعمال الكاتب يوسف زيدان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:35 مساءً - صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "الحصيد" للكاتب والروائي يوسف زيدان، وذلك قبل انطلاق الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

رواية الحصيد ليوسف زيدان

ومن أجواء الرواية: "الوقت هو الحاكم الحق. كل موجود في الكون، مهما جل أو قل، مرهون بأوان ظهور وابتداء ثم ميقات انزواء وزوال".

ونتابع: "كان ميقات الحب قد حان، حينما رأى الشاب الحائر «بهير» للمرة الأولى، الفتاة الرقيقة حريرية السمت والاسم «يارا»... وما كان «بهير» يدرك آنذاك، أن كل حب هو في الأصل حب من طرف واحد، وقد يلاقيه حب أو يقابله حرمان وحسرة".

الرواية تمزج بنعومة بين الرومانسية والتاريخ وتطرح في ذات الوقت أسئلتها الفلسفية لتجعلنا نعيد التفكير في معنى الوجود الإنساني.

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