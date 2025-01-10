مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مخرج فيلم "كلب الأهرام" يكشف مفاجأة عن الكواليس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:39 مساءً -  قال المخرج خالد منصور، إن فيلم “كلب الأهرام” تم صناعته من أجل الجمهور المصري بالدرجة الأولى، بالرغم من الإشادات الواسعة التي حصدها عالميًا.

وأشار إلى أنه يهتم بردود أفعال المشاهدين المصريين، موضحًا أن الفيلم يعبر عنهم ويحمل رسالة تلامس واقعهم.

وكشف المخرج خالد منصور أن فكرة الفيلم جاءت بعد تأثره بـ”حادثة كلب الأهرام”، التي استفزته ودفعته للتساؤل عن الأسباب التي تجعل الشباب يتعاملون مع الحيوانات بهذه القسوة، مضيفا أنه تصور شابًا يجلس في الشارع برفقة كلبه، ومن هنا بدأ تطوير الفكرة بالتعاون مع المؤلف محمد الحسيني.

 

وأكد منصور أن كواليس التصوير كانت مليئة بالتحديات، خاصة في التعامل مع الكلاب، لكنه أشاد بفريق العمل الذي كان مؤمنًا تمامًا بالفكرة، لافتا إلى أنه لضمان سلاسة التصوير، تم تدريب كلبين من النوع البلدي في أكاديمية متخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بعد إعجازه الطبي الجديد، تامر حسني يطالب بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على أحد ميادين مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق