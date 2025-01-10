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بيان هام من مؤسس «أمهات مصر» لأولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق امتحانات النقل غدا - أخبار كلمتك

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بيان هام من مؤسس «أمهات مصر» لأولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق امتحانات النقل غدا - أخبار كلمتك

بيان هام من مؤسس «أمهات مصر» لأولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق امتحانات النقل غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:26 مساءً - أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل التي تنطلق، غدا السبت.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق غدا، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم والمناسب داخل الأسرة للطلاب، حتى يستطيعوا التركيز في المذاكرة والمراجعة الخاصة بالامتحانات، وكذلك ضرورة إعداد الوجبات والمشروبات الصحية التي تساعد الطلاب علي التركيز وتقيهم من برد الشتاء، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وأوضحت عبير، أن المديريات التعليمية شددت على الطلاب ضرورة الحضور بالزي المدرسي ومنع ارتداء أي زي مخالف، وكذلك الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجدول يومياً للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها، وأيضا ممنوع نهائيا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

وتابعت، أن استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر، والالتزام باتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظ، والتأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب بعد انتهاء الامتحانات مباشرة وقبل الخروج من اللجنة.

كما شددت على أنه ممنوع نهائيا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الاسباب، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام بهذه التعليمات، حرصا علي مصلحة الطلاب.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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