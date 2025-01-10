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غرامة 4 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة لمواجهة إلقاء المخلفات على الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

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غرامة 4 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة لمواجهة إلقاء المخلفات على الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

غرامة 4 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة لمواجهة إلقاء المخلفات على الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:06 مساءً - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة والطرق المحيطة بها، فقد تقرر فرض غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة، والمحاور الرئيسية مع التحفظ على السيارة، فضلاً عن التحفظ على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وذلك لمدة (6 أشهر) مع استخدامها في نقل المخلفات الموجودة على الطرق ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقاً لللوائح المنظمه لهذا الشأن.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل ودوريات «ثابتة - متحركة» من جهاز المدينة لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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