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مصر تدين استهداف القصر الرئاسي في تشاد - أخبار كلمتك

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مصر تدين استهداف القصر الرئاسي في تشاد - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف القصر الرئاسي في تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - نشرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية «نجامينا»، أمس الأربعاء، في محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

وأفاد البيان: بأن «مصر تؤكد تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وتعرب عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي».

وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية: «كما تؤكد دعمها لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية والسلام».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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