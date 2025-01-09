مصر للطيران تشارك في احتفال مؤسسة 57357 بيوم الطيران المدني العالمي |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري في الاحتفالية التي نظمتها المستشفى بمقرها بمناسبة يوم الطيران المدني العالمي بمشاركة ممثلي شركات الطيران مثل العمانية للطيران، والتونسية للطيران، والجزيرة للطيران، وأير كايرو، والأثيوبية، والعربية للطيران، بغرض تسليط الضوء علي الارتباط الوثيق بين قطاعي الصحة والطيران، ودعوة شركات الطيران المختلفة للمشاركة في تعزيز منظومة الرعاية الطبية داخل المستشفى حفاظاً علي توفير أعلي مستوي من الجودة والكفاءة للمرضي بشكل مستدام.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الاحتفال باعتبارها الناقل الرسمي للعلم والمعرفة، كما أطلقت عليها المؤسسة، وشريك نجاح أساسي معها في الوصول إلي أهدافها النبيلة للاقتراب من نسب الشفاء العالمية في أوروبا وأمريكا وهي 83%، لغرس روح الأمل في الأطفال الذين يتطلعون إلي الشفاء التام من مرض السرطان، علماً بأن المستشفى استطاعت أن تحقق نسبة شفاء تصل إلي 71.6%.

هذا وقد قام فريق مصر للطيران بأخذ جولة تفقدية بالمستشفى للتعرف علي أهم أقسامها، وتقديم الهدايا التذكارية للأطفال، وقد أعربت أسر الأطفال عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي أدخلت البهجة والسرور علي أطفالهم.

ومن جانبه قام أحمد عبد المنعم مدير العلاقات العامة بمستشفيي 57357 بتقديم درع تكريم لمصر للطيران، متوجهاً إليها بالشكر علي مساندتها المستمرة للمؤسسة في رعاية انتقالات السادة الأطباء إلي الخارج لتلقي التدريب اللازم علي أحدث الأجهزة والأنظمة الطبية المتطورة لعلاج السرطان، وأيضاً لاستقدام الخبراء الأجانب المتخصصين للاستفادة من تجاربهم العلمية وأبحاثهم.