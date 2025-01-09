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تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فواتير شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فواتير شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فواتير شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:35 صباحاً - بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تحصيل أولى فواتير العام الجديد يناير 2025، والخاصة باستهلاك شهر ديسمبر  2024.
 

تأخر سداد فواتير الكهرباء
 

وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بعدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة المقررة والبالغة  7% في حال عدم سداد الفواتير لمدة 30 يوما من إصدارها.
 

رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين


وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حال تكرار تأخر المواطن عن سداد الفاتورة الشهرية سيتم رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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