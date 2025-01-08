الرئيس السيسي: التعاون في مجال الغاز الطبيعي في قبرص يعكس رؤية واضحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:56 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التعاون في مجال الغاز الطبيعي في قبرص، يعكس رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه من نجاحات حيث نتطلع لنقله إلى محطات التسييل المصرية لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية مسلطين الضوء على حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا وقدرتنا على تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات القمة المصرية اليونانية القبرصية: «تمتد الشراكة بين دولنا الثلاث لتشمل العلاقات الثقافية والتعليمية التي تعكس روابطنا الإنسانية والتاريخية ومن هذا المنطلق ندعو لتطوير مشروعات مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم العالي والبحث العلمي والفنون بما يسهم في نشر ثقافة التفاهم المتبادل».