من أروقة الحياة العسكرية إلى مسؤولية جديدة، من هي نعمت عون سيدة لبنان الأولى المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:50 صباحاً - بين أروقة الحياة العسكرية ومشاهد الخدمة العامة تبرز السيدة نعمت عون، وهو اسم قد يتردد كثيرًا في المرحلة المقبلة بصفتها زوجة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.

لقب السيدة الأولى

وقد تحمل عون لقب "السيدة الأولى" في الساعات القليلة المقبلة، فمن هي؟ وما الأدوار التي لعبتها بجانب زوجها في مسيرته العسكرية والسياسية؟

وتمثل السيدة نعمت عون نموذجًا للمرأة اللبنانية القادرة على التوفيق بين الحياة العائلية والأدوار المجتمعية.

“اختار زوجي التضحية من أجل الوطن، وأنا اخترت التضحية إلى جانبه، وهو ما ساعده كثيرًا في معظم مسيرته”.. كلمات قالتها نعمت عون قبل سنوات، لخَّصت مسيرتها مع زوجها العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني.

ومع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، تبقى الأنظار متجهة نحو هذه السيدة التي قد تصبح عنوانًا جديدًا للأمل والشراكة الوطنية.

وحملت اللبنانية نعمت عون على عاتقها دورًا هادئًا وفاعلًا في دعم زوجها خلال مسيرته المهنية، مع حفاظها على خصوصية حياتها بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.

وقلة ظهورها الإعلامي تجعل الكثيرين يتساءلون عن ملامح شخصيتها، وأهميتها كشريكة لقائد ينظر إليه في لبنان والعالم كرمز للاستقرار.

وفي حال وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، من المتوقع أن تتحمل زوجته نعمت مسؤوليات جديدة بصفتها اللبنانية الأولى.

هذا الدور لا يقتصر فقط على المراسم الرسمية، بل يحمل في طياته القدرة على التأثير في المشهد الاجتماعي والإنساني اللبناني كما درجت العادة، من خلال المبادرات التي يمكن أن تتبناها لدعم الشعب اللبناني في ظل أزماته المتعددة.

من هي نعمت عون؟

هي زوجة العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، وإحدى الشخصيات البارزة في المجتمع اللبناني، خاصةً دورها في دعم الحياة العسكرية في لبنان إلى جانب زوجها.

ورغم أنها ليست شخصية سياسية أو عسكرية بارزة بالمعنى التقليدي، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في محيطها الاجتماعي والعسكري.

وإلى جانب دورها كزوجة لقائد الجيش، فهي أم ولديها ابنان، ابن وابنة، يعيشان معهما في لبنان. كما أنها جدة ولديها حفيد يحمل اسم زوجها جوزيف.

كما تفتخر بكونها تملك قدرة كبيرة على الموازنة بين حياتها العائلية ومهنتها الخاصة، فهي امرأة عاملة.

وبموازاة دورها العائلي، كانت تعمل في مجال العلاقات العامة وقد ترأست قسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأمريكية لمدة 23 عامًا.

إلى جانب زوجها

وتصف نعمت عون كيف ضحت وكيف كانت تقدّر حياة زوجها العملية، في تصريحات لمجلة الجيش اللبناني، في أبريل/نيسان 2020، موضحةً أن "الجيش اللبناني كان بمثابة زوجة ثانية له، وأنه كان يضحي بحياته الشخصية في سبيل الوطن، وأنها كانت تتحمّل مسؤولية كبيرة في الحياة اليومية".

وأضافت: «يخطّ لنا القدر مسارًا نتكيّف معه رغم ما قد يحمله من صعوبات وتحديات. منذ ارتباطي بزوجي، أدركت أن حياتنا لن تكون بالسهولة التي تسير فيها حياة أزواج آخرين. فاختياره الحياة العسكرية كان بمثابة ارتباطه بزوجة أخرى، لا بل أولى بالنسبة إليه. كان يردّد على مسامعي أنني الزوجة الثانية، وعليه اخترت طوعًا التأقلم مع هذا النمط من الحياة لمعرفتي بمدى حماسه لخدمة وطنه وتكريس حياته له».

وحول ثقة زوجها بها تقول: «كان يثق بقدرتي على تعويض غيابه المتكرّر عن المنزل بسبب ظروف الخدمة وتقدّمه في الرتب، كما بسبب الأوضاع الأمنية والحروب التي عاشها وطننا، والتي تسبّبت في إصابته أكثر من مرّة».

وأضافت: «ترهقنا المسؤولية في البداية، ولكننا نعتادها مع الأيام. ننضج في وقت أسرع، ونحترف لعبة الوقت، فالمرأة تملك مؤهّلات تتفوّق بها على الرجال في كيفية استغلال الوقت للقيام بعدّة مهمّات».

وبشأن حياتهما، قالت: «عشت القلق والخوف كأي زوجة ضابط، ولكن كان عليّ أن أتحلّى بالقوّة، لأنني كنت أتحمّل مسؤولية الوالد والوالدة مع ابني وابنتي وهما ثمرة زواجنا».

وأشارت إلى أن زوجها «كان سندًا قويًا لها في حياتها العملية»، مؤكدةً أن «الزواج هو شراكة ودعم متبادل، لا يمكن لأي شريك أن يحقّق النجاح في عمله من دون دعم شريكه الآخر».

ويعقد مجلس النواب اللبناني، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للبلاد ينهي فترة شغور رئاسي دامت منذ أكتوبر 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.