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محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار الأزبكية وإزالة آثار الحريق - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار الأزبكية وإزالة آثار الحريق - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار الأزبكية وإزالة آثار الحريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:52 مساءً - تفقد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر موقع الحريق الذى نشب اليوم الخميس، أعلى العقار رقم 18 شارع سوق التوفيقية بحى الأزبكية لمتابعة جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بحجرة أعلى سطح العقار المكون من ارضي و4 طوابق، تستخدم كمخزن كاوتش، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث، وتم فصل المرافق والإطفاء بتواجد 7 سيارات إطفاء.

ونتج عن الحريق 3 حالات إصابة باختناق، وحروق طفيفة وتم إسعافهم بموقع الحادث، ولم يمتد الحريق إلى مبان أخرى.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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