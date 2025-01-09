مشاهير العرب - «بضع ساعات في يوم ما» يحقق إيرادات متوسطة بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:52 مساءً - حقق فيلم «بضع ساعات في يوم ما» بطولة الثنائي هشام ماجد ومي عمر، إيرادات متوسطة بدور العرض السينمائي، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر.

وسجل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» أمس الأربعاء، إيرادات بـ 570 ألف جنيه، مقابل بيع 4372 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 15 ليلة عرض إلى 18 مليونا و703 آلاف جنيه.

أبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

ضم فيلم بضع ساعات بجانب مي عمر وهشام ماجد عدد من نجوم الفن أبرزهم: «مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

أحدث أعمال مي عمر الفنية

ويذكر أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

وفي هذا الصدد نشر المنتج أحمد السبكي البوسترات الدعائية لأبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «فيلم «بضع ساعات في يوم ما» 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر، إنتاج احمد السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن».