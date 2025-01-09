مشاهير العرب - أكرم حسني يشيد بابتكار جديد لــ مجدي يعقوب في جراحة صمامات القلب «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:32 مساءً - أشاد الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالإنجاز الجديد الذي حققه السير مجدي يعقوب في علاج صمامات القلب، اليوم الخميس، والتي يتمكن من خلالها مريض القلب أن يحصل على صمامات طبيعية تنمو داخل جسمه.

وشارك أكرم حسني، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «إنجاز طبي جديد يدعو كل مصري للفخر، جراح القلب المصري البروفسيور د.”مجدي يعقوب” قاد فريق بحثي طبي لإنجاز جديد في مجال زراعة الصمامات في القلب».

وأضاف أكرم حسني: «ابتكروا صمامات جديدة للقلب مصنوعة من الألياف بتتزرع في الجسم، وبتتكامل مع خلايا الجسم وبمرور الوقت بتدوب وبتسيب مكانها صمام حي مكون بالكامل من أنسجة المريض نفسه».

مجدي يعقوب يكشف عن تقنية طبية جديدة في زراعة صمامات بالقلب

وكان الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، أعلن أن مرضى القلب قد يتمكنون قريبًا من الحصول على صمامات تنمو بشكل طبيعي داخل الجسم، وهذا ينهي إلى الحاجة إلى العمليات الجراحية.

وأكد يعقوب، أن استبدال صمام القلب هو علاج منقذ للحياة، ولكنه نادرا ما يكون حلا طويل الأمد، ولكل من الصمامات الميكانيكية والبيولوجية عيوبها الخاصة، موضحا أنه يجب على المرضى الذين لديهم صمامات ميكانيكية تناول الأدوية بقية حياتهم لمنع تجلط الدم.

وأشار إلى أنه لا تدوم الصمامات البيولوجية من حوالي 10 إلى 15 عاما فقط، ويشكل العلاج تحديا خاصا للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب، حيث لا تنمو الصمامات مع أجسامهم ويجب استبدالها قبل بلوغهم سن الرشد.