مشاهير العرب - نقل برنامجي محمد مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:32 مساءً - قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، نقل 4 برامج من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة البرنامج العام وإذاعات أخرى.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم، الخميس، أن البرامج الأربعة هي: (خاطرة دعوية) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، وبرنامج (دقيقة طبية) للدكتور حسام موافي، بالإضافة إلى برنامجي (ومضة تفسيرية) و(دقيقة فقهية).

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد عقد اجتماعا، اليوم، مع أسرة إذاعة القرآن الكريم، حيث من المقرر أن تشهد إذاعات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط تحديثا كبيرا العام الجاري.