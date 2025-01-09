تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هل يشارك محمد سعد في موسم رمضان 2025؟ الفنان يجيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل يشارك محمد سعد في موسم رمضان 2025؟ الفنان يجيب - أخبار كلمتك

هل يشارك محمد سعد في موسم رمضان 2025؟ الفنان يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:21 مساءً - أكد الفنان محمد سعد، أنه يتمنى العودة إلى الدراما من جديد بعمل كبير يليق بالجمهور، خاصة بعد آخر مسلسلاته “إكس لانس” الذي لم يحقق النجاح المطلوب.

عودة محمد سعد إلى الدراما 

وقال محمد سعد في تصريح خاص لـ “كلمتك”: "إنه في الوقت الحالي في مرحلة قراءة أكثر من عمل للعودة إلى الدراما من جديد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يعود الجمهور بعمل يليق به، ولكن لن يكون في رمضان المقبل.

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، إيرادات بلغت 2,395,335 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء بدور العرض السينمائي

عاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

 

 

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم.

 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته.

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

هل تعود أنغام للتمثيل من جديد؟ الفنانة تكشف الحقيقة وتعلن أمنيتها قبل عيد ميلادها (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق