مشاهير العرب - «من نجاح لنجاح يا نغومة».. أكرم حسني يهنئ أنغام بعد ألبوم تيجي نسيب | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - فاجأت النجمة أنغام، قطاع كبير من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».

أضافت أنغام: «كما أشكر الفريق المهم الذي يكون خلف الكواليس وهم مهندسي الصوت الذين يملكون في يدهم خلاصة العمل قبل أن يخرج إلى النور، وأشكر كذلك الفنان الجميل أكرم حسنى الذى كنت سبباً في أن يتعرف الناس على جانب جديد لديه».

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

تضمن ألبوم أنغام الجديد، «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وتكون أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «أيه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك أيه»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس.

بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.