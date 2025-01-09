مشاهير العرب - مطلعش ابنها.. «حنان ترك» تكشف حقيقة احتفالها بعقد قران أول فرحتها عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:52 مساءً - حنان ترك.. كشفت الفنانة حنان ترك، حقيقة احتفالها بعقد قران ما قيل إنه ابنها الأكبر عمر، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعاً بنشرها عبر حسابها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة لعريس اسمه عمر ترك مع عروسته أثناء عقد قرانه، دون أن تكشف عن صلة القرابة بينهما، مكتفية بالتعليق: «أول فرحتي اللهم بارك».

وتفاعل الجمهور مع الصورة بتقديم التهاني من خلال التعليقات مشيرين إلى أنه ابنحنان ترك، لتتصدر حنان ترك خلال الساعات الماضية تريند جوجل.

وفي هذا الصدد نشرت حنان ترك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة من عقد القران، واتضح أنه ابن شقيقها، وقالت له: «بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم في خير» ويعتبر «عمر» أول فرحتها.

يذكر أن حنان ترك لديها 5 أبناء هم عمر وآدم من خالد خطاب، ومحمد من زوجها محمد يحيى، ومريم ومنى من زوجها الحالي محمود مالك.

آخر أعمال الفنانة حنان ترك

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

والجدير بالذكر، أعربت الفنانة حنان ترك في وقت سابق عن حزنها الكبير بسبب تصديق أصدقائها المنشورات التي تداولت الفترة الماضية على صفحات مزيفة انتحلت اسمها وكتبت أمور غير حقيقية قائلة خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابي زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنا مليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيوني للدرجة دي وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطري منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفني وقدرت اوثق الصفحة بتاعتي».

أبرز المعلومات عن حنان ترك

-حنان ترك هي من أبرز نجمات جيلها، وقد بدأت مسيرتها الفنية مطلع التسعينيات كراقصة باليه، ثم دخلت مجال التمثيل.

-ولدت حنان ترك في 7 مارس 1975، واحترفت الفن منذ الصغر، وبمرور الأيام أصبحت من أهم نجمات السينما والتلفزيون، ومن أهم أعمالها: «المال والبنون، أوبرا عايدة، أولاد الشوارع، سارة».

-وفي السينما قدمت مجموعة رائعة من الأفلام أهمها العاصفة وأحلى الأوقات، وقررت رغم التوهج والتألق اعتزال الفن ارتداء الحجاب بعد وفاة صديقها المقرب علاء ولي الدين، إذ كانت تشاركه آخر أفلامه عربي تعريفة ومات بشكل مفاجئ.

-اتخذت حنان ترك قرار ارتداء الحجاب لأول مرة عام 2006، وبعد عام شاركت ببطولة بعض الأعمال الفنية وهي ترتدي الحجاب واتخذت عام 2012 قراراً نهائياً باعتزال التمثيل.

-وكان آخر أعمال الفنانة حنان ترك مشاركتها الصوتية بموسم رمضان 2024، عبر مسلسل الرسوم المتحركة صدق رسول الله، ومن تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج مصطفى الفرماوي.

-وتزوجت 5 مرات، وكانت الأولى من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، أما الثانية فكانت من رجل الأعمال المصري خالد خطاب، وخاضت تجربة الزواج للمرة الثالثة من المخرج هادي الباجوري، ثم تزوجت من طبيب يدعى أيمن يحيى وبعد فترة قصيرة حدث الانفصال لتتزوج للمرة الخامسة من رجل الأعمال محمود مالك.

-قدمت حنان ترك ما يقرب من 50 فيلما منها أحلى الأوقات، الحياة منتهى اللذة، إسماعيلية رايح جاي، ديل السمكة، الآباء الصغار، رغبة متوحشة، قص ولصق.

-كما قدمت للتلفزيون مجموعة كبيرة من المسلسلات منها مسلسل المال والبنون، الذي يعد علامة مضيئة في تاريخ الدراما المصرية.